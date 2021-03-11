Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı - Son Dakika

Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı

11.03.2021 15:49

Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme denetimi sırasında maskesiz yakaladığı bir mağaza çalışanına önce espri yaptı, ardından korona virüs tehlikesinden bahsederek uyarıda bulundu.

Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı

MUŞ - Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme denetimi sırasında maskesiz yakaladığı bir mağaza çalışanına önce espri yaptı, ardından korona virüs tehlikesinden bahsederek uyarıda bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek; maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı. Denetime katılan Vali İlker Gündüzöz'e, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu eşlik etti. Vali Gündüzöz, denetim sırasında maskesiz yakaladığı bir mağaza çalışanına önce espri yaptı, ardından korona virüs tehlikesinden bahsederek uyarıda bulundu. Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, bugün yine rutin denetlemelere devam ettiklerini belirterek, dünyada ve Türkiye'de küresel salgının devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin iyi bir nokta yakaladığını anlatan Vali Gündüzöz, "Aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ancak bu yakaladığımız iyi noktayı kaybetmememiz lazım. Kontrollü normalleşme döneminin gereği olarak da biz denetimlerimizi artırdık çünkü insanlarda bir gevşeme, rehavet olmamalı. Maske, mesafe, temizliğe uymak zorundayız. Genel olarak da bazı istisnalar olmakla birlikte bu kurallara uyulduğunu görüyoruz. Muşlu vatandaşlarımızın lütfen bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Eğer kapanan iş yerleri, halı sahaları tekrar kapansın istemiyorsak bu kurallara uyacağız. Sonuç itibariyle bu kontrollü normalleşmede eğer kurallara uyarsak bizim ilimiz mavi iller arasında yer almaya devam eder, insanlarımız ölmez ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olması gerektiği gibi rayında gider" dedi.

Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı
Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı

İl Sağlık Müdürü, İlker Gündüzöz, Ahmet Arıbaş, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali, maskesiz yakaladığı gence önce espri yaptı, sonra korona virüsün tehlikesini anlattı - Son Dakika


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