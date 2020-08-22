Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale'de 23 Şubat 2020'de meydana gelen ve 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunup yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale'de 23 Şubat 2020'de meydana gelen ve 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunup yapılan çalışmaları anlattı.

Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı yerleşkesinde yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve muhtarlar katıldı. Vali Bilmez, depremin yaşandığı 23 Şubat sonrası yapılan çalışmaları anlattı. 2020 yılında Van'ın çok sıkıntılı ve acı günler yaşadığını hatırlatan Vali Bilmez, "Sık sık muhtarlarımızla bir araya gelmeyi planlıyorduk. Ancak, pandemi aramıza mesafe koydu. İlimiz Şubat ayında 2 çığ yaşadı. 42 vatandaşımız vefat etti. Sonra depremle sarsıldık. Ardından pandemi başladı. Van Gölü'nde mültecileri taşıyan tekne battı. Gevaş ilçemizde uçak düştü. 7 şehit verdik. Yani normalde 10 yılda yaşanacak olayları 1 yılda yaşadık. Allah bizi, memleketimizi ve ülkemizi kaza bela ve musibetlerden muhafaza etsin" dedi.

Daha sonra deprem sonrası yapılanlar ve bundan sonra yapılacak hizmetleri anlatan Vali Bilmez, "Deprem Özpınar, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek, Kaşkol ve Ömerdağı, olmak üzere 19 köyde ağır hasara yol açtı. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak yanınızda olduk, sizlere şeffaf davrandık ve sizleri bilgilendirdik. Çünkü sizin acılarınız bizim acılarımız, sizin cenazeleriniz bizim cenazelerimiz olduğu gibi mutluluklarınız da bizim mutluğumuzdur. Depremin birinci aşamasında ihtiyaç sahiplerine çadır, sonra konteyner verdik. Daha sonra ağır hasarlı evi olanlara ev yapılması için başvuru süreci başladı. Başvurular yapıldı. Bin 500 kişi başvuru yaptı. Ağır hasarlı olarak tespit edilen tüm evler yıkılacak. Ancak bazı vatandaşlarımız başvuru yapmadı. Biz başvuruyu kapatmadık. Belki unutmuş olanlar var diye. Bunlarda başvuru yapsınlar" diye konuştu.

"Depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık" Başvuruların bitmesinin ardından evlerin yapılması için ihale aşamasına geçileceğini belirten Vali Bilmez, "Evlerin en kısa sürede yapımına başlanması için bizim bu işlemleri hızla bitirmemiz gerekiyor. Ankara'daki işlemleri de ancak bizdeki işlemler bittikten sonra hızlandırabiliriz. Depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Evleriniz size teslim edildikten sonra borçlanacaksınız. Evlerin büyüklüğü konusunda da girişimlerimiz var. İnşallah ondan da olumlu sonuç alacağız. Biz sizi hiç unutmadık. Yaraları tamamen sarana kadar süreci takip edeceğiz. Karşılıklı konuşarak sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Kimseye haksızlık yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Başkale'nin İran'a sınır olan mahallelerinde vatandaşların sıkı sıkıya tedbirlere uymasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, "İran tarafında akrabalarınız olduğunu biliyorum. Ama sizler tedbirler gereği ziyaret yapmak yerine iletişiminizi telefon üzerinden sağladınız. İran'dan gelebilecek vakaların önünü kestiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İran'ın bizim sınırımızda bulunan bölgelerinde vakalar yeniden artmış. Van'da da artış söz konusu. Bundan dolayı İran'daki akrabalarınızla ilişkilerinizi biraz daha böyle tedbirlere uyarak sürdürün. İnşallah hep birlikte bu pandemi sürecini atlatacağız. Yaşlılarımızı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.

Toplantı muhtarların taleplerinin dinlenmesiyle son buldu. - VAN

Emin Bilmez, Başkale, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen koronavirüs aşısı klinik denemeler için onay aldı Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı         
17:24
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü         
16:47
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor         
16:28
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak         
08:12
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
07:14
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 22:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei