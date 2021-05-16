Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesinin kentte devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde çalışmalarına hız verdi.

17 günlük süreçte yapılan çalışmaları denetleyen Bilmez, yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Hacıbekir Caddesi son etabında devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Bilmez, çalışmanın tamamlanması talimatını verdi.

Daha sonra Şerefiye Mahallesi Çohaz Petrol kavşağındaki düzenleme çalışmalarını ve Kurubaş Mahallesi'nde ilk kez yapılan beton yolda incelemelerde bulunan Bilmez, Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık sahil yolunda devam eden çalışmaları kontrol etti.

Bilmez'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve yüklenici firma temsilcileri eşlik etti.