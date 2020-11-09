Vali Mehmet Emin Bilmez'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajından, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 82. yıldönümünde kendisini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Atatürk, büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. Bizlerde bugün, tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak; Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstermek, Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyor, tüm Vanlı hemşehrilerime saygılar sunuyorum" dedi. - VAN