Vali Mehmet Emin Bilmez'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilmez, vatanın düşman işgalinden kurtuluşunu ve milletin bağımsızlık müjdesinin verildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. 30 Ağustos, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Bu zaferi kazanan şanlı ecdadın mirasçısı olarak bizler de bugün; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmalıyız."

Vali Bilmez, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi millete armağan eden istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, tüm vatandaşların ve ordu mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayram'ını kutladı.