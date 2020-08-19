Vali Mehmet Makas: "Korona'yı yenmede Erzincan'ımız 81 vilayet içerisinde en önde başaranlardan... - Son Dakika

Vali Mehmet Makas: "Korona'yı yenmede Erzincan'ımız 81 vilayet içerisinde en önde başaranlardan olacak"

ERZİNCAN - Korona virüs (Covid-19) denetimine çıkan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Ben inanıyorum ki koronayı yenmede Erzincan'ımız 81 vilayet içerisinde en önde başaranlardan olacak" dedi.

Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ile birlikte kentte korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. İşyerlerini denetleyip, sokakta dolaşan vatandaşlara maske takmaları hususunu hatırlatan Vali Makas, "Covid - 19 ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Sağlık için hepimiz için mottosuyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Sağlık Bakanlığının iş koluna göre belirlediği rehberler var. Bu rehberler kapsamında başta mesafe, maske ve hijyen olmak üzere iş yerlerimizi denetliyoruz. Çarşıda, pazarda gördüğümüz vatandaşlara maske takmaları yönünde rehberlik hizmeti veriyoruz." dedi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan'da maske takmadan dolaşanlara ceza uygulamasının var olduğunu ifade ederek, "Tabi ceza alınan bir karar var. Cezanın da uygulanması gerekiyor. Ancak cezadan önce rehberlik hizmeti yapıyoruz. İlla bu inatta vatandaşımız devam ederse ceza noktasına da gidiyoruz. Erzincan'da da vaka sayısı artıyor. Lakin kontrollü bir artış var. Kontrolümüzün dışında, baş edemeyeceğimiz bir problem değil. Hastalığın sönmesi vatandaşımızın bilinçli hareket etmesine bağlı. Özellikle maske ve sosyal mesafeye bağlı. Ben inanıyorum ki tüm Erzincan'la beraber biz bunu başaracağız. Ben vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Bize yardımcı olsunlar. Maskeyi taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar, hijyene dikkat etsinler. Alacağımız hiçbir tedbirden bu salgın büyük değil. Millet olarak başaracağız ve ben inanıyorum ki Erzincan'ımız 81 vilayet içerisinde en önde başaranlardan olacak." diye konuştu.