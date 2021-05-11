Vali Memiş: "11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun" - Son Dakika

Vali Memiş: "11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun"

11.05.2021 12:23
Vali Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli değerlerinden biri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin güçlenmesini sağlamakla birlikte, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı yönlendirerek, amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadırlar. Vakıfların, bu işlevinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası (11-17 Mayıs) tarihleri arasında " Vakıflar Haftası" olarak kutlanması planlanmıştır. Eğitimden sağlığa, kültürden, şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Ülkemizin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza bu eserleri tanıtmak ve vakıf bilincini onlara aşılamak hepimizin temel görevi olmalıdır. Bilindiği üzere; bizim inancımız da, örf ve adetlerimiz de yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı emretmektedir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış; dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta bu husus, Selçuklu ve Osmanlı Vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Vakıflar; geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır. Ne mutlu ki tarihin buram buram koktuğu Erzurum/ Pasinler'de Selçuklular, 1048 yılında ilk vakfı kurarak Anadolu'yu bu sistemle tanıştırmış olup, daha sonra kurmuş oldukları vakıflarıyla insanlara, hayvanlara ve çevreye hizmet ederek dikkat çekmiştir. Bu örnek davranış, Anadolu 'da kurulan diğer vakıfların da miladı olmuştur. Nitekim Vakıflar Genel Müdürlüğünün ambleminde de bugün yer alan 1048 yılı, ilimizde kurulan Anadolu' nun ilk vakfının kuruluş yılıdır. Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkan sağlamakta, sosyal barışın tesisinde, Devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışın gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını hatırlatmaktadır. Fakirin gülen yüzü zenginin varoluş gayesidir. Bazen açlığa, bazen zamana, bazen yalnızlığa, bazen de hastalara şifa ve çaredir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın " Vakıflar Haftasını" kutluyor, kültür hayatımızda çok önemli bir görevi yerine getiren Vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlayan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

Vali Memiş: 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Memiş: '11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun' - Son Dakika


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