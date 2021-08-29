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Vali Memiş: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" - Son Dakika

Vali Memiş: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

29.08.2021 14:51
Vali Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugünde, Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu Zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağandır. Gücünü ve bekasını, inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü felaketi aynı ruh ve heyecanla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Öte yandan; "Ordumuz; hayat ve haysiyet mücadelesinde milletin ve milletin gayelerinin yegane dayanağıdır" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk Şanlı Türk Ordumuzun, Milletimizin varlığının temel yapı taşı olduğunu belirtmiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

Vali Memiş: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Erzurum, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Memiş: '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' - Son Dakika


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