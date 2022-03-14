VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR - Son Dakika
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VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR

14.03.2022 14:15

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Eğitim Yönetici Geliştirme Programı'nda konuşan Vali Okay Memiş, öğretmenliğin fedakarlık mesleği olduğunu belirterek, "Erzurum'a genç arkadaşlarımız atanıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Eğitim Yönetici Geliştirme Programı'nda konuşan Vali Okay Memiş, öğretmenliğin fedakarlık mesleği olduğunu belirterek, "Erzurum'a genç arkadaşlarımız atanıyor. Bir de sözleşmeli atandığı halde, tayin filan derdi olmaması onu da biliyor ama hemen tayin derdindeler. Bunu çok ayıp buluyorum. Babam bana 'oğlum bu öğretmen tayinlerini yapma' diyor. Bu bana baba tavsiyesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) Semineri' merkez Aziziye ilçesindeki hizmet içi eğitim enstitüsü salonunda başladı. Seminer açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Petek Aşkar, 1990'yı yıllardan itibaren yönetici olarak görev yaptığını belirterek, "Bu kadar deneyimden sonra şunu gördüm; dinlemek çok önemli. Sizler ve bizler sürekli karar almak durumunda olan kişileriz. Devamlı çözüm üretmek durumundayız. Karşımızdakini dinlememiz gerekiyor. Dinlemek zor biriş. Hele bir de belli bir yaşa gelince de zor. Size bir sorunla geldikleri zaman eski bilgilerinizle beyniniz hemen çözüm üretiyor. Oysa öyle olmuyor. Her sorun kendine özgü oluyor. Susmak ve dinlemek gerçekten birçok işin çözümü oluyor. Bu kadar deneyimden sonra iletmek istediğim noktanın biri bu diğeri de aslında ilkesel ve tutarlı olmak. Okulda ya da her hangi birimde üniversitede olabilir. O kadar güven ortamı oturuyor ki size anlatamam. Sizin kararlarınızı beğenmeseler bile bazen her karar herkese uygun olacak diye bir şey yok. Bazen olumlu bazen olumsuz olacak. Ama ilkesel davranır, tutarlı olursanız o kararınızı gerekçeleriyle açıklarsanız size büyük bir geri dönüşüm sağlıyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak düzenledikleri eğitim programına Ankara, İstanbul, İzmir'den 5'er, diğer büyükşehirlerden 4'er, kalan illerden ise 2'şer olmak üzere 215 yöneticinin katıldığını ifade eden Aşkar, "215 eğitim yöneticisinin içinde sadece 12 kadın eğitim yöneticimiz bulunmakta. Bir dahaki açılışta umarım artacaktır bu sayı" dedi.

BANA BABA TAVSİYESİ

Konuşmasına eğitimci bir aileden geldiğini hatırlatarak başlayan Vali Okay Memiş, şunları söyledi:

"Hafızamda kalan öğretmenler müthiş fedakar insanlar. Ama Erzurum'da genç arkadaşlarımız atanıyor, bir de sözleşmeli atandığı halde tayin filan derdi olmamasını da biliyor ama hemen tayin derdindeler. Bunu çok ayıp buluyorum. Babam bana 'oğlum bu öğretmen tayinlerini yapma' diyor. Bu bana baba tavsiyesi. Siz o dağlardaki çocukları, fakir insanların çocuklarını yetiştirmeyecekseniz ne önemi var yaptığınız işin. Size bu bir fırsattır. Zul olarak bakıyor gençler. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük yatırımlar var. Bu ülkenin doğusu ve batısı arasındaki kalkınmışlık farkı azalıyor. Her ilde üniversite, havalimanları, kamu yatırımları var. Sen öğretmen olarak aydınlatacaksın bu memleketi. Bir çocuk kazan."

İdarecilere adaletli olmalarını da tavsiye eden Vali Memiş, "Devletin dini adalettir. Bu Hazreti Ali'nin lafıdır. Sizler yönetici olacaksanız herkesi kucaklamak zorundasınız. Eğitim ordusunda her görüşten insan olacaktır. Sağcısı, solcusu, o görüşten bu görüşten, farklı etnik yapıdan olacaktır. Herkesi kucaklamak zorundadır yönetici. Bunu yapamazsanız yönetici olmayın" diye konuştu.

Açılış töreni sonrası başlayan seminer, konusunda uzman kişilerin katılımıyla 15 gün devam edecek.

VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR
VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR
VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR - Son Dakika
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