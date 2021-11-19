Üye Girişi
Vali Memiş: "Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek" - Son Dakika

Vali Memiş: "Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek"

19.11.2021 20:38

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Depremden en çok etkilenen Topçu ve Söylemez mahallelerine giden AFAD, Kızılay, Jandarma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bazı evlerin hasar gördüğü ve ahırların yıkıldığı mahallelerde bir yandan vatandaşlara yemek dağıtan ekipler, bir yandan da bölgeye çadır kurulması için çalışma yürütüyor.

Vali Okay Memiş, Topçu Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki elektrik sıkıntısının yarım saatte giderileceğini söyledi.

"Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek"

Hasar tespitine başladıklarını ifade eden Memiş, "Kızılay, AFAD, jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyemiz burada. Çadır ve konteyner ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devlet olarak biz her zaman onların yanındayız. Enkaz altında kalan vatandaşımız yok, iki vatandaşımız yaralandı. Biri tandırda, biri ahırda yakalanmış, hastaneye sevk edildiler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise deprem haberini alır almaz kriz merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin görev başında olduğunu aktaran Sekmen, bölgede çadırların kurulacağını ve içine ısınma sistemlerinin yerleştirileceğini dile getirdi.

Vatandaşlar, depremde yaşadıklarını anlattı

Vatandaşlardan Adil Kırmacı da depremde çok korktuktlarını anlatarak, "Geldiğimizde burada enkaz altında kalan biri vardı hemen çıkardık. Enkaz altında hayvanlar vardı onları çıkardık. Burada bir izdiham yaşandı. Çevre köylerden insanlar yardımımıza geldi. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. 4-5 evde büyük hasar var, oturulmayacak durumda." dedi.

Depreme tandırda yakalanan teyzesini enkazdan çıkaran Mehmet Kırmacı, "Deprem olduğunda teyzem kendini kapıdan dışarı atınca enkazın altında kalmış, biz de hemen çıkardık. Köylerdeki evlerde hasarlar var, yıkılan ahırlar var. Telef olan hayvanlar da var." ifadelerini kullandı.

Vali Memiş: Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek
Vali Memiş: Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek
Vali Memiş: Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek
Vali Memiş: Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek

Köprüköy, Erzurum, Kızılay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Memiş: 'Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı 20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
21:37 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti
21:19 Mustafa Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklamalar! Nusret'le ilgili sözleri çok konuşulur: Ona Mustafa abisi dokundu
21:18 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim
21:12 Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev istiyor
21:06 Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız
20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı
20:15 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
20:02 Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video çekti, ancak beklediği tepkiyi alamadı
20:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:47 Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 21:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Memiş: "Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement