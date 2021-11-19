Vali Memiş: "Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek" - Son Dakika

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Depremden en çok etkilenen Topçu ve Söylemez mahallelerine giden AFAD, Kızılay, Jandarma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bazı evlerin hasar gördüğü ve ahırların yıkıldığı mahallelerde bir yandan vatandaşlara yemek dağıtan ekipler, bir yandan da bölgeye çadır kurulması için çalışma yürütüyor.

Vali Okay Memiş, Topçu Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki elektrik sıkıntısının yarım saatte giderileceğini söyledi.

"Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek"

Hasar tespitine başladıklarını ifade eden Memiş, "Kızılay, AFAD, jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyemiz burada. Çadır ve konteyner ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devlet olarak biz her zaman onların yanındayız. Enkaz altında kalan vatandaşımız yok, iki vatandaşımız yaralandı. Biri tandırda, biri ahırda yakalanmış, hastaneye sevk edildiler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise deprem haberini alır almaz kriz merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin görev başında olduğunu aktaran Sekmen, bölgede çadırların kurulacağını ve içine ısınma sistemlerinin yerleştirileceğini dile getirdi.

Vatandaşlar, depremde yaşadıklarını anlattı

Vatandaşlardan Adil Kırmacı da depremde çok korktuktlarını anlatarak, "Geldiğimizde burada enkaz altında kalan biri vardı hemen çıkardık. Enkaz altında hayvanlar vardı onları çıkardık. Burada bir izdiham yaşandı. Çevre köylerden insanlar yardımımıza geldi. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. 4-5 evde büyük hasar var, oturulmayacak durumda." dedi.

Depreme tandırda yakalanan teyzesini enkazdan çıkaran Mehmet Kırmacı, "Deprem olduğunda teyzem kendini kapıdan dışarı atınca enkazın altında kalmış, biz de hemen çıkardık. Köylerdeki evlerde hasarlar var, yıkılan ahırlar var. Telef olan hayvanlar da var." ifadelerini kullandı.