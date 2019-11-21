Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Son Dakika Güncel Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı - Son Dakika

Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı

6 saat önce

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda kalan çocuklarla pasta kesti, horon oynadı.

Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı, System.String[]

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda kalan çocuklarla pasta kesti, horon oynadı.

Vali Okay Memiş, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ve Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Çocukları mutlu görmek istediklerini söyleyen Vali Memiş, "Size çok emek veriyoruz, sizleri mutlu görmek istiyoruz. Bugün, burada çok mutlu çocuklar ve aileler gördük. Sizi koşulsuz olarak seviyoruz, sizi mutlu görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Çocuklarla birlikte pasta kesen Vali Memiş, çocuklarla birlikte şarkılara eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Vali Memiş, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ndeki evleri gezerek bilgi aldı. Daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Vali Memiş, burada çocuklarla horon oynadı.


Çocuk Hakları Günü, Okay Memiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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