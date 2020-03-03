Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki roketli saldırıda yaralanan 2 sivil personel ile bölgede tarama faaliyeti yaparken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker, helikopterle getirildiği Erzurum'da tedavi altına alındı.



Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Gümrük Memurları Ramazan Turan ve Özgür Kavastan ile bölgede tarama yaptığı esnada önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ferhat Karaağaç helikopter ile Erzurum'a getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi görmeye başladı.



Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastaneleri yoğun bakım servisinde yatan yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Memiş, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Saldırı sonrasında bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını hatırlatan Vali Memiş, "Ağrı'da yaşanan olay, terörün alçaklığını bir kez daha göstermiştir. Hain saldırıda 1 şehidimiz ve yaralılarımız var. Yapılan saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış ve terör mensupları köşeye sıkıştırılmıştır." dedi.



Erzurum'dan bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti: "Olay sonrası devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Roketli saldırıda yaralanan 2 sivil personelimiz ile bölgede mayın taraması yaparken önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir askerimiz, askeri ve Sağlık Bakanlığımıza ait helikopterlerimizle ilimize getirilerek tedavi altına alınıştır. Doktorlarımız da yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir çaba sarf ediyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Ben, şehidimize Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



Vali Memiş'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemelmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti. - ERZURUM