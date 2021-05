Vali Memiş'e 19 Mayıs ziyareti - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli Sporcuları makamında kabul etti. Pandemi nedeniyle ziyaret açık alanda gerçekleşti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş milli sporcuların yanı sıra olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcular ve TOHM sporcularını kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve antrenörlerin hazır bulunduğu ziyarette, Vali Okay Memiş Milli Sporcuların ve tüm gençliğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti. Milli sporcuların Vali Memiş'e yaptıkları ziyaret Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Valilik binasının bahçesinde gerçekleşti. Maske mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ziyarette, Erzurum Valisi Okay Memiş, milli sporculara önemli mesajlar verdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasında Milli sporcuları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarının altını çizerek, "Erzurum kış sporlarında zirve bir kent. Spor şehri olan ilimiz inanıyorum ki, daha da başarılı olacak ve dünya çapında sporda zirve yapan bir kent olacak. Bugün burada milli sporcularımızı, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş olan isimler ile olimpiyatlara aday sporcuları ağırlıyoruz. İnanıyorum ki, bu sporcuların arasından olimpiyat şampiyonları çıkacak" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil nezdinde tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik eden Vali Memiş, "İl Müdürlüğümüzü başarılı hizmetlerinden ve çalışmalarından ötürü kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Ben Erzurum Valisi olarak kayağı burada öğrendim. Ejder 3200'ün zirvesinden rahatlıkla kayabiliyorum. Spor yapmanın yaşı yok. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Maske mesafe kurallarına göre yapılan ziyaret sonunda Vali Memiş, genç sporculara çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM