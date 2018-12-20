Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'e Ziyaretler

Vali Memiş'e Ziyaretler

23 dakika önce

Göç İdaresi İl Müdürü Haşim Özcan ile beraberindeki Afganistanlı ve Suriyeli aile, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

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Göç İdaresi İl Müdürü Haşim Özcan ile beraberindeki Afganistanlı ve Suriyeli aile, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Vali Memiş, ziyarette yaptığı konuşmada, Erzurum'da bulunan göçmenlerin daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Göçmenlerin sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Nice kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Türk milleti, kendi milletinden olsun veya olmasın herkese kapılarını her zaman ardına kadar açan bir millet olmuştur. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım elini uzatmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu nedenle, hiç parası olmayan biri bile Türkiye'de aç kalmaz. Mutfağımızda sizlere de verebileceğimiz bir tas çorbamız her zaman bulunur. Türkiye olarak biz bu güce sahibiz."

Vali Memiş, ziyaretin sonunda çocuklara eğitim seti ve çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:29 Kaynak: AA

Okay Memiş, Erzurum, Güncel
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