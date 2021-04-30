1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, 1 Mayıs'ın dünya çapında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

En kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte. Bizler, millet olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz ve bunu prensip edinen bir kültürün mensuplarıyız. Üretime yaptıkları katkılar sayesinde, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde önemli paya sahip yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, emekçilerimizin, ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınma hedefine ulaşmasındaki kararlılıkları ve sağduyulu tutumları her türlü takdirin üzerindedir."

Memiş, büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkeyi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden işçilerin gösterdiği fedakarlık ve gayretlerini, gönülden alkışladığını sözlerine ekledi.