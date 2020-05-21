Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı - Son Dakika

Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi.

Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı, System.String[]

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi.

Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu.

ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 5- 6 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılabileceğini vurgulayan Memiş, "300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

TAMAMEN DOĞAYA UYGUN YAPILACAK

Peri bacalarında yapılan inşaatla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da cevap veren Vali Memiş, "Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin, sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil, burası sit alanında değil. Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları, biz bunları tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

ŞELALEDE 500 BİN TURİST HEDEFLİYORUZ

Uzundere İlçesi'ndeki Tortum Gölü ve Şelalesini de gezen Vali Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan(TKDK) sağlanan 650 bin lira hibe krediyle inşaatı devam eden tesislerin son durumu hakkında bilgi aldı. Erzurum turizminin gözbebeği şelaledeki tesislerin standartların çok altında olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Burada birinci sınıf restoran ve birinci sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. Merdivenleri komple yeniliyoruz. Led aydınlatma ve ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için koruma kurullarından izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak."

Çalışmaların Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yılda en az 500 bin turist beklediklerini ifade etti. En az 500 ile bin arasında da istihdam sağlanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. İnsanların karnını doyuracağız. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak. Yemek yapacak, çay yapacak. İnsanlara hizmet edecekler. Burası dünyanın 4'üncü büyük şelalesi.  Ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecekler. Burada gezecekler. Erzurum'da keyifle gezecekler, Erzurum'un tanıtılmasına Erzurum'un kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Tortum ilçesindeki yüzen adalarda da incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, yolun asfaltlandığını bölgeye doğal bir park inşa edileceğini söyledi. Restoran, kafeterya, piknik alanları, bungalov evler bulunan bölgede istihdama önem vereceklerini vurgulayan Vali Memiş, projenin kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini verdi.


Okay Memiş, Erzurum, Türkiye, Narman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi         
16:55
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada         
16:17
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi         
16:04
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım         
16:03
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:00
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında         
15:49
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular         
15:36
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 18:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]