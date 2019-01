Vali Memiş: "Erzurumspor'un Süper Lig'de Kalmasını Çok İstiyorum"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u önemsediğini belirterek, "Emin olun Erzurum'da yaşayan 800 bin ve dışarda yaşayan 2 milyon Erzurumludan çok bu takımın süper lig'de kalmasını istiyorum "dedi.

Vali Okay Memiş, Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Vali Memiş, Gazeteciler Günü dolayısıyla Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada şehre yönelik yatırım ve projelere ilişkin bilgi verdi. Vali Memiş, şehirde tekstil kenti kuracaklarını söyledi. Projenin hayata geçmesiyle yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği ifade eden Vali Memiş, "KUDAKA ve büyükşehir belediyesinin planladığı projeyi Erzurum Valiliği olarak biz yapacağız. Bütün sanayicileri ilimize davet edeceğiz. Bunun yanında kalkınma ajansının uhdesinde olan mobilyacılar sitesi projesini yine valilik olarak biz yapacağız. Ayrıca 2. Organize sanayinin alt yapısını kalkınma ajansı marifetiyle biz yapacağız" diye konuştu.



ERZURUMSPOR'UN SÜPER LİG'DE KALMASINI ÇOK İSTİYORUM



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u önemsediğini belirten Vali Memiş, "Yakın zamanda Erzurumlu hayırsever iş adamlarının desteğini, yardımını aldık. İsimlerini açıklamamda bir sakınca yok, örnek olsun diye açıklayabilirim. Sururi Akgün, Adnan Polat beyefendiler hatırı sayılı miktarda bağışta bulundu. Erzurumspor'un büyük bir borcu yok. Bu hakikaten iyi yönetildiğini gösteriyor. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beye teşekkür ediyorum. Evyap şirket sahibi Fikret amcamıza Sağlık Eski Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ, milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanımızla birlikte sponsorluk yapması konusunda teklif yaptık. Ben dün tekrar telefonda görüştüm. Bugün beni geri arayacaklar. Bu işler benim doğrudan işim değil. Emin olun Erzurum'da yaşayan 800 bin ve dışarda yaşayan 2 milyon Erzurumludan çok bu takımın süper lig'de kalmasını istiyorum. Moral ve motivasyon olsun diye her Çarşamba günü Şifo Mehmet ve ekibiyle özel maç yapıyoruz. Ben bizzat oynuyorum. Kendilerini yalnız hissetmesinler, şehrin onlara, takımlarına sahip çıktığını görsün anlasınlar diye her hafta birlikteyiz "dedi.



ERZURUM'A YENİ 5 YILDIZLI OTEL GELİYOR



Vali Memiş, Erzurumluların uzun süredir beklediği 5 yıldızlı otelin ihalesinin yakında tamamlanacağını da ifade ederek, "Erzurum'da içinde kayakseverlerin elbiselerini giydiği kayak odalarının da olacağı 5 yıldızlı Hilton Oteli yapılacak. Otel 17 ay içinde faaliyete geçecek. Yatırımcısı hazır olan beş yıldızlı otel şehrin içinde olacak. İnşallah baharda temel atılacak." bilgisini paylaştı.



GEÇEN YILA ORANLA TURİST SAYISI ARTTI



Erzurum'un Anadolu'nun mührü olduğunu söyleyen Vali Memiş, hedeflerinin kentte kış turizmini geliştirmek olduğunun altını çizdi.



Vali Memiş, şehre gelen turist sayısında geçen seneye oranla yüzde 125 artış olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu rakamları daha da yukarı çekeceğiz. Ziyaretçi sayılarımızı arttırmalıyız. Palandöken'in ve buradaki kayak merkezinin insanı çeken müthiş bir enerjisi var. Erzurum olarak bunu başaracak potansiyelimiz var. Erzurum'u kış turizminde Türkiye'de bir numara yapacağız. Turizmde yıllık 1 milyon ziyaretçi sayısı hedefliyoruz. Tarihi Ulu Cami, Üç Kümbetler, Lalapaşa, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi'nden oluşan bu bölge Erzurum'un Sultanahmet'idir."



Vali Memiş ayrıca, Yakutiye Belediyesi'nce yürütülen üç kümbetler projesinden övgü ile bahsederek, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'ta teşekkür etti. Vali Memiş, "Dileğim bu projenin sürdürülmesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bu projeyi inceledik. Her türlü desteği aldık. Bu projenin içinde olduğu, Millet bahçesi projesini gerçekleştirmeliyiz" dedi. - ERZURUM

