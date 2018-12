Vali Memiş: Fakire Yardım Yapmakla Devlet Zayıflamaz

ERZURUM Valisi Okay Memiş , devletin asli görevinin yolsuzlukları önlemek olduğunu belirterek, "İhaleye fesat karıştırılmasını önlemek, kamu kaynağını çarçur etmemektir. Bu kapı devlet kapısı, geçen ay da gelsin bu ay da gelsin. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devlet fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz" dedi.Yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Vali Okay Memiş, ilçeleri tanıma gezisini Hınıs ve Tekman 'la sürdürdü. Hınıs ilçesinde vatandaşlarla görüşen Vali Okay Memiş, eksikleri birbir belirledi. İlçe kaymakamlarından brifing alan Vali Memiş, esnaf ziyaretinde de bulundu. Tekman ilçesinde ise sosyal yardımlar konusunda gelen talepleri dinleyen Vali Memiş, sosyal yardımların devam edeceğini söyledi. "İhtiyacı olan vatandaşın yanındayız diyen Vali Memiş, "Bu kapı devlet kapısı, geçen ay da gelsin bu ay da gelsin. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları önlemektir. İhaleye fesat karıştırılmasını önleme, kamu kaynağını çarçur etmemektir. Devlet, fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz. Lisani hal ile konuşacak, onları kabul edecek, yardımda bulunacak. Devlet vatandaşa yardım etmezse, vatandaş başka yerlere gider. Biz tasarrufu başka alanlarda yapacağız. Kamu kaynağı çarçur edilmeyecek, lüks kullanmayacak başkasına peşkeş çekmeyeceğiz. Devlet iki alanda kesenin ağzını açacak. Bunlardan biri fakir fukaraya olan yardımlarda cömert olacak iki afet anında devlet kesenin ağzını açacak" diye konuştu. KÖY YOLLARININ ASFALTIGüney ilçelerine yaptığı gezilerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Vali Memiş, "İlk etapta güney ilçelerini ziyaret etmek istedim. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istedim. Karayazı Karaçoban Hınıs ve son olarak Tekman'dayız. Bu ilçelerin önemli özelliği belediye başkanlığı hizmetlerini kayyum kaymakamların yürütmesi. Bu genç kardeşlerimizin hizmetlerini memnuniyetle gördüm kutluyorum, dördünü birden. Hakikaten bazı ilçelerimizin yaptığı hizmetlerde gerçekten vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığını gördüğüm. Geçmişte mukayese edildiğinde fark edildiğini memnuniyetle gördüm, müşahade ettim. Bununla birlikte eksiklerimizi de gördüm. Eksiklerimizi tespit ettim 4 ilçemizde köy yollarının asfaltlanması yönünde. 2019'da biraz daha gayret göstermemiz gerektiğini fark ettim. Türkiye 'nin birçok yerinde KÖYDES ve BELDES'le asfaltı yapılmamış köy bırakmamak hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda büyükşehir belediyemiz çalışmalarına yön verecektir. Başkana da bu konudaki tespitlerimi aktaracağım bu yolların yapılması onların yetkisinde uhdesinde" dedi. - Erzurum