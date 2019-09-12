Vali Memiş, "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

"Pasinler İlçesi'nde Tarımın Geliştirilmesi Toplantısı"nda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Göreve başladığımızda 730 bin civarında olan büyük baş hayvan varlığı şu anda 820 bin, yaklaşık 100 bin civarında bir artış sağladık. 1 milyon olan hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.



Vali Okay Memiş başkanlığında "Pasinler İlçesi'nde Tarımın Geliştirilmesi Toplantısı" yapıldı. Pasinler Kaymakamlığı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, sulama birlik başkanları ve muhtarlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kısa bir sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un ve Pasinler ilçesinin tarımsal durumuyla ilgili bilgi verdi.



İl Müdürü Akar'ın sunumunun ardından söz alan Vali Okay Memiş ise Pasinler Ovası'nda besin değeri ve aroması yüksek sebzelerin yetiştirildiğini ifade ederek, ovada sulama ile ilgili bir takım sorunların olduğunu bunu da kısa sürede çözeceklerini söyledi.



Türkiye'deki toplam hububatın yüzde 1,5'inin Erzurum'da üretildiğine dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu:



"Pasinler Ovası'ndaki İçme suyu sorununu hallettiğimiz takdirde bu üretimi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ovada içme suyu sorununu çözdüğünüz takdirde yetişmeyecek neredeyse hiçbir ürün yok, toprağının yapısı çok özel. Burada üretilen ürünlerin Erzurum'da ve bütün şehirlerimizde satılmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçede bir de lisanslı depoculuk projemiz var. Üretilen ürünleri bu soğuk hava depolarında muhafaza ederek, çiftçilerimizin zarar etmesini önleyecek bir çalışmamız olacak."



Valilik olarak ilçeye 78 ton yem bitkisi tohumu desteği verdiklerini belirten Vali Memiş, "Pasinler'e bir vilayete verilenden daha fazla yem bitkisi tohumu desteği aktardık . Yapılan bu desteğinde sayesinde yaklaşık 70 bin büyük baş hayvan varlığı, 85 bine çıktı. Hedefimiz 100 bin. Göreve başladığımızda 730 bin civarında olan büyük baş hayvan varlığı şu anda 820 bin, yaklaşık 100 bin civarında bir artış sağladık. 1 milyon olan hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tek tek söz alan muhtarlar, talepleri dile getirdi. Pasinler Belediye Başkan Vekili Gaffur Alpkılıç ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı tarafından Vali Okay Memiş'e verilen teşekkür plaketinin ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ERZURUM