Vali Memiş, "Heyecanımı Benimle Paylaşın"

Vali Okay Memiş başkanlığında Erzurum 'da Tarımsal ve Hayvansal ürünlerin arttırılmasına yönelik bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Memiş, büyükbaş hayvancılıkta Türkiye 'de 1 numara olmayı hedeflerini ifade ederek, " Bu konuda çok heyecanlıyım. Lütfen heyecanımı benimle paylaşın" dedi. Palandöken Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya; Vali Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ilçe tarım müdürleri katıldı. Toplantıda, Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemine vurgu yapan Vali Memiş, Tarım sektörünün, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli görevler üstlendiğini söyledi.Erzurum'un Türkiye'de ki hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Büyükbaş hayvancılığında Türkiye ikincisiyiz. Kendimize bir hedef koyduk. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından ülkede bir numara olacağız. Şuan hedefimiz en az 900 bin. Bunu hep birlikte başaracağız. Hayvan varlığını arttırdığımız takdirde, hayvansal ürünlerimiz et, süt, yağ, peynir gibi ürünlerin miktarı da artacak ve kendiliğinden bir sektör oluşacaktır "dedi.Çiftçiye, Yem Bitkisi Tohumu DesteğiKüçükbaş hayvancılıkla ilgili olarak da KUDAKA ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte bir eylem planı hazırladıkları bilgisini paylaşan Vali Memiş, "Türkiye'de mera varlığı bakamında 1. sıradayız. Ülkemizdeki meraların yüzde 13'ü Erzurum'da. Bu da bize küçükbaş hayvancılıkta daha iyi bir noktada olabileceğimizi gösteriyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için projeler hazırladık. Bunlardan bir tanesi yem bitkisi tohumu desteği. Bunun dışında zaten bakanlığımızın da vermiş olduğu destekler var. Bizde Valiliğimiz ve kalkınma ajansı olarak üreticilerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı."İnanıyorum ki çok güzel işler başaracağız. Bu konuda çok heyecanlıyım. Lütfen heyecanımı benimle paylaşın" diyen Vali Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:"Hayatımızda bu kadar büyük bir öneme sahip olan Tarımsal alanda şehir olarak bir başarı yakalayabilmek için, kaynaklarımızı doğru yerde ve doğru şekilde kullanmamız çok önemlidir. Bunun için bu işi kendilerine şiar edinmiş çiftçileri bulup onları desteklememiz lazım."Vali Okay Memiş'in yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.