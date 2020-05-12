Vali Memiş, İbrahim Erkal'ı unutmadı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, şarkılarıyla bir döneme damga vuran İbrahim Erkal'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde unutmadı. Eşi Filiz Erkal'ı telefonla arayan Vali Memiş, "İbrahim Erkal, hangi görüşten olursa olsun 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş önemli bir sanatçımızdı" dedi.



Erzurumlu sevilen ses sanatçı İbrahim Erkal, ölümünün 3'üncü yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Binlerce hayranı, Erkal'ın seslendirdiği şarkıları duygu dolu sözlerle birlikte sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vali Okay Memiş de eşi Filiz Erkal'ı telefonla arayarak, İbrahim Erkal'ı rahmetle andığını söyledi.



Erkal'ın Erzurum'un önemli bir değeri olduğunu ifade eden Memiş, sanatının yanında kişiliği ile de yerinin asla doldurulamayacağını kaydetti.



"Erzurum'a gelmeden önce de severek dinlerdim"



Erzurum'da 1,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Memiş, şöyle konuştu: "İbrahim Erkal, 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş önemli bir sanatçımızdı. Kendisini Erzurum'a gelmeden önce de severek dinlerdim. Erzurum'a geldikten sonra ise onun herkes tarafından nasıl sevildiğini bir kere daha anladım." - ERZURUM