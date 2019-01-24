Vali Memiş'in Eşi Sibel İnci Memiş, Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.



Sibel İnci Memiş, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Muhammed Kır'ın annesi Hemra Kır'ı, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan Yunus Çelebi'nin annesi Hamiyet Çelebi ve babası Kemal Çelebi'yi, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Burak Karakoç'un annesi Birgül Karakoç ve babası Abdulrehim Karakoç'u, Afrin'de bombalı tuzakla şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın annesi Hülya Tatar'ı, Diyabakar'ın Lice İlçesinde şehit olan Metin Aydemir'in annesi Fehime Aydemir ve babası Tahsin Aydemir'i, Şırnak'ta şehit olan Kadir Kayveni'nin eşi Rüveyde Kayveni'yi, Hakkari'de şehit olan Adem Gezer'in annesi Zeynebe Gezer'i, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sırasında, şehit düşen Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik ve aynı gece şehit olan Edip Zengin'in eşi Asiye Zengin'i evinde ziyaret etti.



Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Sibel İnci Memiş, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek, her fırsatta yanlarında olacaklarını söyledi.



Memiş, devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade ederek, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.



Şehit eş ve anneleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sibel İnci Memiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.



Sibel Memiş ayrıca şehit evlerinde bulunan çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.



Sibel İnci Memiş'e ziyaretlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş eşlik etti. - ERZURUM

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