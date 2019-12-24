Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti - Son Dakika

Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti

7 saat önce

Horasan'da çıkan kavgada yaralanan Polis Memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i ziyaret eden Vali Okay Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti, System.String[]

Horasan'da çıkan kavgada yaralanan Polis Memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i ziyaret eden Vali Okay Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Geçtiğimiz aylarda Erzurum'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler, aylar sonra sağlığına kavuşarak görevine başladı.


Kavganın olduğu günden itibaren olayları yakından takip eden ve yaralanıp hastaneye geldiği gün yoğun bakımda ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, kahraman polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i bir an olsun yalnız bırakmadı.


Yoğun bakım yatağında hep iyi olacağını kimsenin endişe etmemesini ailesine her defasında söyleyen Vali Okay Memiş, polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i evinde ziyaret ederek, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Anneyle yaptığı telefon görüşmesinde Mustafa'nın iyi olacağına hep inandığını ifade eden Vali Memiş, "Hatırlıyorsanız çok tedirgindiniz. Ben hep şunu söyledim, dua edin önce Allah sonra bizlerin duaları ve aynı zamanda çok başarılı hekimlerimizin sayesinde kurtuldu. Mustafa'yı çok iyi gördüm. Allah sizlerden ve ondan razı olsun, pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz. Bizler de sizler gibi görevine yeniden dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ERZURUM

Okay Memiş, Horasan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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