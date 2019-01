Vali Memiş: "Kahramanlar Diyarı Erzurum'un Her Yeri Tarih Kokuyor"

Erzurum Valisi Okay Memiş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ticaret hanelerini gezen Vali Memiş, Bat Pazarı esnafını ziyaret etti.



Dükkanları tek tek dolaşan Vali Memiş, iş yeri sahipleriyle hasbihal etti. Otantik bir kahvehanede oturup çay içen, ardından yine otantik malzemelerin imal edildiği dükkanları gezen Vali Memiş, "Erzurum'un her bir mahallesi tarih kokuyor. Kahramanlar diyarı bu kadim şehrin esnafıyla, vatandaşıyla bir araya gelmekten büyük keyif alıyorum" diye konuştu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mühendis ve mimarlarının şehre estetik katmak adına Bat Pazarı'ndaki dükkanlara yönelik yapılan çalışmalarını da oldukça beğenen Vali Memiş, "Tarihi İpek yolu güzergahında bulunan şehrimizin en eski yerleşim birimleri, çarşıları, mahallelerini tek tek dolaştım. Kadim şehir Erzurum'un tarihinden gelen tüm eserleri, gelenek ve görenekleri, esnaf arasındaki usta, kalfa, çırak arasındaki geçmişten gelen o saygının halen daha yaşatılıyor olduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Yine ticaret yolları üzerinde bulunan ve türkülere konu olan Erzurum'un çarşıları, bizleri alıp o yıllara götürüyor. İşte gezdiğimiz Bat Pazarındaki ustalara baktığımızda hepsi çıraklıktan ustalığa gelmiş yaşını almış, işin ehli ustalarımız bulunuyor. Erzurum'un esnafıyla vatandaşıyla bir araya gelmekten büyük bir keyif alıyorum. Her tarafı tarih kokan, Mülki İslam'ın kilidi Erzurum'da nereye gidiyorsak orada tarihte yaşanmış ya bir kahramanlık, ya da çok güzel anılar ortaya çıkıyor. Dinledikçe, onlarla bir arada oldukça büyük mutluluk duyuyorum. Bu arada vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, imkanlarımız ölçüsünde sorunları çözüyoruz" dedi.



Vali Memiş, esnaf gezisinin ardından Tarihi Yakutiye Medrese'ne giderek, Erzurum'a ait o dönemde kullanılan giysi, eşya ve çeşitli tarihi eserleri inceledi. - ERZURUM

