Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

24.10.2020 14:37

Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti Erzurum Valisi Okay Memiş, temaslı olması nedeniyle karantinada olan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, temaslı olması nedeniyle karantinada olan vatandaşları ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden Erzurum Valisi Okay Memiş, karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişileri evlerinde ziyaret eden Vali Memiş, "Sizler kurallara uyduğunuz sürece yayılımı engellemiş olacağız ve hep birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa Sosyal Destek Grubuna iletebilirsiniz" dedi.

Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Memiş, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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