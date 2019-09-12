Vali Memiş Kardelen TV'de soruları yanıtladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Prof. Dr. Mevlüt Özben'in sunuculuğunu yaptığı 'Gündem Özel' programında usta gazeteciler Ayhan Türkez ve Esat Bindesen'in sorularını yanıtladı.



Erzurum'da ilgili sorulan tüm sorulara şeffaf cevaplar veren Erzurum Valisi Okay Memiş, çok kısa zamanda büyük işler yaptıklarını söyledi.



Tortum Şelalesi'nin turizme kazandırılması Vilayetler Evi Peribacaları Tekstilkent palandöken Kayak merkezi gibi Erzurum için çok önemli olan meseleleri Kardelen TV ekranlarında izleyicilere duyuran Vali Okay Memiş, önümüzdeki günlerde bu yatırımların büyük bölümünün hizmete açılacağını söyledi.



Çiftçilere yönelik dağıtılan ceviz fidanı yem bitkisi gibi tarımsal ürünlerin 10 milyonluk katkı sağladığını belirten Vali Okay Memiş bu 10 milyonluk katkının hayvancılığın çoğalmasında büyük ve küçükbaş hayvan sayısının artmasında büyük etken olduğunu dile getirdi. - ERZURUM