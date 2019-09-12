Son Dakika Haberleri: Vali Memiş Kardelen TV'de soruları yanıtladı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Memiş Kardelen TV'de soruları yanıtladı

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Prof. Dr. Mevlüt Özben'in sunuculuğunu yaptığı 'Gündem Özel' programında usta gazeteciler Ayhan Türkez ve Esat Bindesen'in sorularını yanıtladı.

Vali Memiş Kardelen TV'de soruları yanıtladı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Prof. Dr. Mevlüt Özben'in sunuculuğunu yaptığı 'Gündem Özel' programında usta gazeteciler Ayhan Türkez ve Esat Bindesen'in sorularını yanıtladı.


Erzurum'da ilgili sorulan tüm sorulara şeffaf cevaplar veren Erzurum Valisi Okay Memiş, çok kısa zamanda büyük işler yaptıklarını söyledi.


Tortum Şelalesi'nin turizme kazandırılması Vilayetler Evi Peribacaları Tekstilkent palandöken Kayak merkezi gibi Erzurum için çok önemli olan meseleleri Kardelen TV ekranlarında izleyicilere duyuran Vali Okay Memiş, önümüzdeki günlerde bu yatırımların büyük bölümünün hizmete açılacağını söyledi.


Çiftçilere yönelik dağıtılan ceviz fidanı yem bitkisi gibi tarımsal ürünlerin 10 milyonluk katkı sağladığını belirten Vali Okay Memiş bu 10 milyonluk katkının hayvancılığın çoğalmasında büyük ve küçükbaş hayvan sayısının artmasında büyük etken olduğunu dile getirdi. - ERZURUM

Esat Bindesen, Okay Memiş, Erzurum, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ece Üner, Arda Turan yorumuyla gündem oldu: Arda yerine gol atalım
Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:30:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Memiş Kardelen TV'de soruları yanıtladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]