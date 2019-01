Vali Memiş: "Kayak Sadece Bir Spor Değil Yaşam Tarzıdır"

'Kış Turizmini Geliştirme ve Yerleşim Yerleri Belirleme' ile ilgili planlama toplantısı Erzurum Valisi Okay Memiş 'in başkanlığında Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleştirildi.Daire amirleri, otel müdürleri ve özel turizm şirketlerinin da hazır bulunduğu toplantıda, Palandöken Kayak Merkezi için yapılabilecek çalışmalar ve eksiklikler ele alındı.Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, "Kayak sadece bir spor değil, bir yaşam tarzı; eğlence, doğaya kaçış, doğa ile baş başa kalmaktır" dedi."Bu şehri kalkındırmak, otelleri doldurmak, istihdam yapmak bizlerin asli görevidir" diyen Vali Okay Memiş, şöyle konuştu:"Şehir ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir çaba içerisindeyiz. Fark ettiğim kadarıyla bir hayvancılık kentiyiz. Hedefimiz 2019 yılı itibariyle hayvancılıkta bir numara olmak. Bunun için görevli ve sorumlu arkadaşlarımızla birlikte bir strateji belirledik. Çünkü insanlarımıza iş ve AŞ vermek istiyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise kış turizmidir. Bizzat kendim önce Büyükşehir'in işlettiği tesisleri kullandım sonra güney pistinde üç defa kayak yaptım. Bütün otellerin pistlerini denedim. Otellerimizin pistleri gayet güzel keyif aldım, fakat asıl pist ejder. Odaklanmamız gereken dağın Palandöken olduğu kanaatindeyim. Gidilen mekanın enerjisi çok önemli, Palandöken Dağı'nın enerjisi müthiş. Bütün enerjimizi Palandöken Dağına vermeliyiz, yeni pistleri de burada oluşturmalıyız."Konuşmaların ardından Vali Memiş, katılımcıların Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi. - ERZURUM