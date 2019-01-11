Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetimini Ağırladı

Vali Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetimini Ağırladı

21 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Vali Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetimini Ağırladı, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan derneğin çalışmaları hakkında Vali Memiş'e bilgi verdi.

Mobbing ile Mücadele Derneği 2010 yılında Ankara'da kurulduğunu dile getiren Alcan, "Amacımız; onurlu çalışma hakkının korunması, deneyimli birikimli insan kaynağımız olan beşeri sermayemizin doğru kullanılması, çalışma barışının geliştirilmesi ve işyerlerinde verimliliğin artırılması için mobbing ile mücadele edilmesi, toplumda mobbing farkındalığının geliştirilmesi ve bilincin artırılmasıdır. Derneğimiz bu yıldan başlayarak "Mobbing Farkındalığı Haftası "olarak belirlenen 4-10 Şubat tarihleri arasında 22 temsilciliğimizin katılımıyla yurt genelinde, kamu kuruluşları, STK ve üniversitelerle işbirliği içerisinde panel, konferans, seminer, çalıştay v.b. etkinlikler düzenlenmesini; yerel, ulusal basın ve sosyal medya iletişim kanallarında konunun gündeme getirilmesini kararlaştırmıştır" diye konuştu.

Vali Okay Memiş ise, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek dernek çalışmalarına destek sözü verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Okay Memiş, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

CHP Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan'dan Ses Getiren Proje: Gıda Bankacılığı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:26:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetimini Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]