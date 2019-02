Vali Memiş, Palandöken Belediyesinin Yatırımlarına Hayran Kaldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti. Başkan Bulutlar'la bir süre sohbet eden Vali Memiş, daha sonra Palandöken Belediyesi'nin prestij yatırımlarını yerinde gördü, yakından inceleme fırsatı buldu. Palandöken Belediyesi Hizmet Binası, Nikah Sarayı ve Efkan Ala'nın ismi verilen ikinci Kültür Merkezini gezen Vali Okay Memiş, söz konusu yatırımlar karşısında hayranlığını dile getirdi.



BULUTLAR'DAN MEMİŞ'E YATIRIM TURU



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında konuk etti. Vali Memiş'e ilçe ve belediye hizmetleriyle ilgili olarak bilgiler aktaran Bulutlar, daha sonra konuğuna belediyenin yeni hizmet binasını gezdirdi. Modern mimarinin en güzel örneklerine sahip hizmet binasını gezen Vali Memiş, daha sonra yapımı devam eden Nikah Sarayı'nı gezdi. Başkan Bulutlar, Sultan Abdulhamid Han'ın vefatının 100'üncü yılı anısına inşa ettikleri Nikah Sarayı'nı Vali Okay Memiş'e gezdirirken, ikilinin yatırım turu Efkan Ala Kültür Merkezi ile devam etti.



VALİ MEMİŞ KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ DE GEZDİ



Yıldızkent'te yapımı tamamlanan devasa yatırımı da yerinde görme fırsatı bulan Erzurum Valisi Okay Memiş, içerisinde olimpik yüzme havuzundan konferans salonuna, hamam ve saunadan derslik ve atölyelere varıncaya kadar birçok hizmet biriminin bulunduğu kültür merkezine adeta hayran kaldı. Vali Memiş, Palandöken Belediyesi'nin bu yatırımlarının Erzurum için paha biçilemez nitelikte olduğunu dile getirerek, "İtiraf etmeliyim ki, bu yatırımlara hayran kaldım. Erzurum'un böylesine güzel eserlere kavuşmuş olması, gerçekten de büyük bir şans. Palandöken Belediyesi'ni ve Sayın Başkan Orhan Bulutlar'ı kutluyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.



BULUTLAR: EKSİKLİKLERİ ORTADAN KALDIRDIK



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da, görev süresi boyunca ilçeye hep kalıcı eserler bırakmaya gayret ettiğini belirterek, "Bu yatırımlar ilçemizde bertaraf edilmesi gereken eksikliklerdi, hamdolsun biz de bunları gidermiş olduk" dedi. İlçe merkezinden bağlı mahalle köylere varıncaya kadar Palandöken'in dört bir yanına hizmet ulaştırdıklarını anlatan Orhan Bulutlar, "Palandöken ilçemize yepyeni bir vizyon kazandırdık, ilçemizi vitrine çıkarttık. Hayata geçirdiğimiz her proje, aslında ilçemize ve insanımıza verdiğimiz değerin göstergesidir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

