Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Palandöken'in Tanıtımı İçin Gece Kayağına Çıktı

Vali Memiş, Palandöken'in Tanıtımı İçin Gece Kayağına Çıktı

40 dakika önce

ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı.

Vali Memiş, Palandöken'in Tanıtımı İçin Gece Kayağına Çıktı, System.String[]
ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı. Vali Memiş, Avrupa'nın en uzun pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının özellikle hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'in en büyük özelliklerinden birisi ise tüm pistlerin ışıklandırılmış olması. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun yaşandığı Palandöken'e dikkat çekmek için Erzurum'un daire müdürleri ile birlikte gece kayağına çıkan Vali Okay Memiş, hedeflerinin 1 milyon turisti şehre çekmek olduğunu belirtti. Palandöken'de toplam pist uzunluğunun 45 kilometre olduğunu belirten Vali Memiş şunları söyledi:

"Ejder pistinde 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu yıl ki rakamlara göre, şehrimize gelen turist sayısında yüzde 150 oranında bir artış var. Bu yıl ziyaret eden turist sayısı 530 bini buldu. Valilik ve belediye olarak bizim hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Palandöken önümüzdeki yıl 5 yıldızlı bir otele daha kavuşuyor. Jandarma, AFAD, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri şehrimize ve Palandöken'e gelen konuklara her türlü konfor için büyük çaba gösteriyor. Palandöken'in diğer bir özelliği ise ışıklandırılmış pistleri. Gündüz kayak yapmaya doymayan kayak severler gecede ışıklandırılmış 6 bin 200 metre uzunluğundaki pistte kayak yapabiliyor. Erzurum'u tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Kayak malzemeleri ile birlikte acemi pistinde buluşan Erzurum protokolü, Vali Okay Memiş önderliğinde gece kayağı yaparak basın mensuplarına görüntü verdi. Yapılan açıklamaların ardından Vali Memiş ve daire müdürleri zirveye çıkarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:42 Kaynak: DHA

Palandöken DAğı, Okay Memiş, Erzurum, Palandöken, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Memuru Öldürdü Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:22:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Palandöken'in Tanıtımı İçin Gece Kayağına Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]