Vali Memiş, Sanatçı Arif Sağ'ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Vali Okay Memiş, aslen Erzurumlu olan halk müziğinin yaşayan efsanesi Arif Sağ'ı telefonla aradı. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Memiş, kendisini Erzurum'a davet etti.



Vali Memiş, ilçelerde yaptığı farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Şehrin tanıtımı adına yapılan programların son durağı Aşkale oldu. Beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ile birlikte Gürkaynak, Dallı, Özler ve Karasu Mahallelerini ziyaret eden Vali Memiş, mahalleler arasında bisiklet bindi, yürüyüş yaptı. Dallı Mahallesi ziyareti sırasında sanatçı Arif Sağ'ın doğduğu evi gören Vali Memiş, usta sanatçıyı telefonla arayarak geçirdiği sağlık sorunları sonrası son durumu hakkında kendisinden bilgi aldı.



Sanatçı Sağ'la yaptığı telefon görüşmesinde Dallı Mahallesi'ndeki eksikliklerin giderileceğini de müjdeleyen Vali Memiş, mahalle içerisindeki yarım kalan parke taş ve asfaltın en kısa sürede yapılacağını söyledi.



Vali Memiş, "Size her konuda çok teşekkür ederiz. Erzurum'un yetiştirdiği Türkiye'nin çok önemli bir sanatçısısınız. Geçtiğimiz gün mesaiden sonra 9 yaşında bir genç geldi. Türk Halk Müziği'nden deyişler türküler çaldı. Bizleri mest etti. Türkülerde çok emeğiniz var. Sizi çok keyifle dinleyip takip ediyoruz. En kısa zamanda misafir etmek istiyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Allah şifa versin" dedi.



Vali Memiş'e ilgi ve alakasından ötürü teşekkür eden sanatçı Arif Sağ ise sağlık sorunları nedeniyle uzun süre Erzurum'a gelemediğini bildirdi.



Erzurum'u ve köyünü çok özlediğini aktaran Sağ,"İnşallah kışın geleceğim. Şehrimin ve köyümün kışını daha çok seviyorum. İnşallah geldiğimde bu yerleri, köyümü birlikte gezeriz" diye konuştu.



Vali Memiş ve beraberindeki heyet ardından 16 kilometre boyunca pedal çevirerek, Karasu Mahallesi'ne vardı. Vali Memiş, burada 14. yüzyıldan kalma tarihi Karasu Hanı'nda incelemede bulundu. Burada türküler eşliğinde halay çeken Vali Memiş ve beraberindekiler daha sonra Erzurum'a hareket ettiler. - ERZURUM