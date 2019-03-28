Son Dakika Haberleri: Vali Memiş Şenkaya'da İncelemelerde Bulundu

Vali Memiş Şenkaya'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya İlçesini ziyaret ederek seçim güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Memiş Şenkaya'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya İlçesini ziyaret ederek seçim güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.

Toplantının ardından Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Vali Okay Memiş'e Bardız kilimi hediye etti.

Vali Memiş toplantının ardından Olur ilçesine hareket etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Okay Memiş, Erzurum, Şenkaya, Güncel
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