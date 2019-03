Vali Memiş Şenkaya'da İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya İlçesini ziyaret ederek seçim güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya İlçesini ziyaret ederek seçim güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, "Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.



Toplantının ardından Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Vali Okay Memiş'e Bardız kilimi hediye etti.



Vali Memiş toplantının ardından Olur ilçesine hareket etti. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı