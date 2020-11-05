Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız - Son Dakika

Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız

05.11.2020 13:24
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından güvenlik korucularına yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim programında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, nezaket ve silah uyarısında bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından güvenlik korucularına yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim programında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, nezaket ve silah uyarısında bulundu. Silahı olanın riski yüksek olduğunu belirten Vali Memiş, "Bu silah sizlere devlet, bayrak adına ve şehitlerimizin kanı için veriliyor. Sadece kendinizi ve bu ülkeyi korumak maksadıyla kullanacaksınız. Ego tatmini için, bir takım aile husumetleri için asla kullanmayacaksınız" dedi.

Güvenlik korucularına yönelik düzenlenen, milli ve manevi değerlerin anlatıldığı hizmetiçi eğitim programı, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yapıldı. Eğitime, Erzurum Valisi Okay Memiş, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile kentte görev yapan korucular katıldı.

Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca'nın devam eden eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdiği programda İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman da yıl sonuna kadar bin 400 korucunun eğitimini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.      'ERZURUM SINIRLARINDA TERÖRİST KALMADI'Erzurum'daki korucu sayısının diğer illere göre az olduğunu söyleyen Vali Okay Memiş, "Allah'a çok şükür, şu anda memnuniyetle söyleyebiliriz ki, değerli korucular, kahraman jandarma ve polisimiz sayesinde kentin mülki hudutları içerisinde bir tane bile PKK'lı terörist bulunmamakta. Kafadan böyle bir grup vardı, sizler de biliyorsunuz 6-7 kişilik. Tamamı etkisiz hale getirildi, bir kısmı da sağ olarak yakalandı. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Terörle nereden, ne şekilde karşılaşacağınızı tahmin edemezsiniz. Onun için her zaman tetikte olmak durumundasınız" diye konuştu.VATANDAŞA KARŞI NEZAKETGüvenlik korucularına seslenen Vali Memiş, vatandaşlara karşı nezaketli olmalarını istedi. Sadece korucuların değil polis ve jandarmanın da suçla mücadele ederken, vatandaşa hizmet ederken farklı olması gerektiğini söyleyen Vali Memiş, "Görevimizi yaparken bütün vatandaşlarımıza nezaketli davranacağız. Sadece güvenlik korucuları değil, kahraman polis ve jandarmamız da aynı. Suçla mücadele farklıdır, vatandaşa hizmet farklıdır. Gariban vatandaş başımızın tacıdır, ama suçlu bizi gördüğünde korkacak, kaçacak delik arayacak. Yine hukuk içerisinde olmak kaydıyla" uyarısında bulundu.  'ELİNDE SİLAHI OLANIN SORUMLULUĞU YÜKSEKTİR'Vali Memiş, şunları söyledi: "Elinde silahı olanın sorumluluğu daha yüksektir. Silah bir güçtür. Bu silahı sizlere devlet adına, bayrak adına, şehitlerimizin kanı için veriliyor. Bu silahı sadece kendinizi ve bu ülkeyi korumak maksadıyla kullanacaksınız. Başka maksatlarla ne polisin ne jandarmanın ne de güvenlik korucularımız, ego tatmini için, bilmem ne için, bir takım ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız. Erzurum Valisi olarak burada en çok zorlandığım şey arazi ihtilafları. Bunlar daha çok jandarma bölgesinde yaşadığımız hadiseler. İncir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden dolayı; ineği öbürünün tarlasına, merasına girmiş diye katliam gibi hadiselerle karşılaşıyoruz. İnanılır gibi değil, elinde silah olmak büyük bir risktir."HOŞGÖRÜLÜ VE ŞEFKATLİ OLACAKSINIZ

Açılış konuşmalarının ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, koruculara milli ve manevi değerleri anlattı. Aydın, "Sizler korucusunuz, elinizde silahınız var. Düşmana karşı şedit bir şekilde o silahınızı kaldıracaksınız, besmelenin sırrıyla kullanacaksınız. Diğer insanlara şefkatli, hoşgörülü olacaksınız. Çünkü vatandaş sizi devletin temsilcisi olarak görüyor. Onun için kimsenin kalbini kırmayacaksınız. Bir kişi kemlik, kötü söz ile gönül kırsa, dönüp derman olsan faydası var mı? Kabe'nin taşını yıktığın zaman yerine bir taş koyabilirsin ama bir gönlü yıktığınız zaman o gönlü tamir edemeyebilirsin. Gönül yıkmayacağız. Evdeki, eşimiz, çocuklarımız, efradımız ve ağyarımıza merhametle davranacağız" diye konuştu.


Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız

Okay Memiş, Jandarma, Erzurum, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız - Son Dakika


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