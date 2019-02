Vali Memiş: "Teknolojiyi Üreten Olumlu Yönde Kullanan Nesiller Yetiştirmeliyiz"

Erzurum Valiliği ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında imzalanan mucitpark protokolünün ardından konuşan Vali Okay Memiş, "Biz sadece bağımlı bir şekilde teknoloji kullanan değil; teknolojiye hakim, teknoloji üreten ve olumlu yönde kullanan nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Rektör Çakmak ile bir müddet sohbet eden Vali Memiş, geleceğin alfabesi olan kodlama ve robotik kodlama sınıflarının oluşturulması konusunda Mucitpark protokolünü imzaladı.



Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Vali Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin akademik kadrosuyla geleceğe ışık olduğunu söyledi.



Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olduğunu ve oradaki birikim neticesinde Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kurulduğunu belirten Vali Memiş, "Üniversite rektörlük ve derslik binalarını çok etkileyici bulduğumu özellikle ifade etmek isterim, mimarisi son derece görkemli, üniversiteye yakışır binalar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan büyük yatırımlardan bir tanesi Erzurum Teknik Üniversitesidir. Başta rektörümüz olmak üzere, akademik kadrosuyla, öğrencilerimizle beraber çok önemli bir görev üstlenecekler. Belki de bunun bir vesilesi olarak bugün protokol imzaladık. 20 ilçemizde Valilik olarak başlattığımız kodlama ve robotik kodlama sınıfların oluşturulması ve eğiticilerin eğitimi konularında Erzurum Teknik Üniversitesi'nin uzmanlığında bilgilerinden faydalanacağız. Her ilçemizde, zor şartlarda okuyan öğrencilerimize geleceğin dili olan kodlamayı öğreteceğiz. Bilim insanları, 20 yıl sonra kodlama bilmeyen nesillerin cahil kabul edileceğini öngörüyor. Biz sadece bağımlı bir şekilde teknoloji kullanan değil; teknolojiye hakim, teknoloji üreten, teknolojiyi olumlu yönde kullanan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Rutin eğitimin dışına çıkmak istiyoruz. Umarım bu protokolle çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmış olacağız" dedi.



Vali Okay Memiş, Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Mucitpark Bilim Fikir Atölyesi ve Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezini gezdi. Vali Memiş, akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmaları büyük bir hayranlıkla inceledi. - ERZURUM

