Vali Memiş'ten 10 Nisan Mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum'da da, 04-10 Nisan tarihleri arasındaki haftanın "Polis Haftası", 10 Nisan gününün de "Polis Günü" olarak kutlanacağını dile getiren Vali Okay Memiş, "Toplumumuzun asayişini sağlama ve suçlularla mücadele edip, onları adalete teslim ederek, önemli bir görevi yerine getiren, toplumumuzdaki huzur ve güven ortamını tesis eden Polis Teşkilatımızın, bu anlamlı haftası ve "Polis Günü", İl Emniyet Müdürlüğümüzün organizasyonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.



"Polis Haftası" içinde düzenlenen etkinliklerin, Polis-Halk işbirliğinin sağlanması, bu mesleğin ve yapılan hizmetlerin toplum yaşamı için öneminin vurgulanması, bu hizmetin daha çağdaş ve verimli şekilde icra edilebilmesi için polisimize bir mesaj verilmesi bakımından da büyük önemi bulunmaktadır.



Polis Teşkilatımız, 174 yıldan beri bu anlamlı ve ulvi görevi başarıyla yerine getirmek suretiyle, gerek yurt içinde gerek yurt dışında ki sorunlu bölgelerde başarılı görevler yaparak, Milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almış bulunmaktadırlar" dedi.



Emniyet teşkilatının, Polis-Halk işbirliğini sağlayarak ve halkımızın nezdinde gereken güveni tesis ederek, yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan böyle de Milletimizden aldıkları güç ve destekle, başarıyla yerine getireceklerine içtenlikle inandığını dile getiren Vali Memiş, ""Polis Haftası" ve "Polis Günü" nedeniyle, bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyorum. Aile bireyleriyle birlikte, sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum.



Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek şehit olan tüm Emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet dilerken, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize, görevlerini büyük bir özveri ve yüz akıyla tamamlayarak, emniyet teşkilatımızdan emekli olanlara ve Erzurum Halkı'na esenlikler diliyorum." diye konuştu. - ERZURUM

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