Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'ten 10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Mesajı

Vali Memiş'ten 10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Mesajı

2 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş'ten 10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Mesajı, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; "10 Ocak 1971 Yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 Yılı Genel Kurulu'nda "10 Ocak İdareciler Günü" kabul edilmiştir.

"İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Yüce milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır bulunan devletimiz, bu kutlu görevini mülki amirler aracılığı ile yerine getirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir".

İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir.

İdarecilerimiz temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmektedir. Halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar.

Ülkemizin her köşesinde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip Mülki İdarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm İdarecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta bulunan tüm idarecilerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum. " - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

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