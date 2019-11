Vali Memiş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk öğretmenlerinin toplumdaki yeri ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli ve aramızdan ayrılan öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde mesleklerinin yüce bilincini uyandırmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği, 24 Kasım 1928 günü, 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanılmaya başlanılmıştır. Türk eğitim ve kültür tarihinde önemli bir dönüşüm ve değişimin başlangıcını sağlayan, tarihsel derinliği, önem ve anlamı bulunan böylesi bir günün öğretmenler günü olarak tercih edilmiş olması, öğretmenlerimiz açısından onur ve gurur verici bir gündür. Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin özünde yatan asıl unsur eğitim ve eğitimden geçirilmiş nitelikli insan gücüdür. Bu gücü ve imkanları beklenen ve arzu edilen hedeflere kanalize edecek yegane mesleğin öğretmenlik oluğu tartışılmazdır. Milli ve insani amaç ve değerlerin gerçekleştirilmesinde ancak ve ancak öğretmenler eliyle mümkün kılınabilir. Öyle olduğu içindir ki Atatürk'ün "Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir." İfadesiyle, öğretmenlerin toplum ve millet hayatındaki inkar edilemez ve vazgeçilemez önem ve değeri ortaya konulmuştur. Bir eğitim sistemi ne kadar mükemmel olursa olsun, hangi teknolojik imkan ve fırsatlarla desteklenirse desteklensin, sistemi işletecek öğretmenler istenilen imkan ve fırsatlara ve niteliklere sahip değilse, sistemden beklenen olumlu sonuç ve neticelerin elde edilmesi asla mümkün değildir. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, onların anıldıkları bir gün olduğu kuşkusuzdur. Öğretmenlik, insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz bir mesleğin adıdır. Öğretmen, her işi bilen her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine, bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran özel bir mesleğin adıdır. Her kişinin üstesinden gelebileceği bir meslek olmanın çok ötesinde, alan bilgisi, genel kültür, pedagojik formasyon gerektiren özel ihtisas mesleğidir. Öğretmenler günü vesilesiyle, bir kez daha şunları vurgulamakta fayda var. Eğitimimizin milli ve çağdaş esaslara oturtulmasında, amaç ve ilkeleri gerçekleştirmesinde, öğretmenlerimizin önem ve değeri göz ardı edilemez. Çocuk ve gençlerimizin milli kimliğini muhafaza eden, değerlerine bağlı, gelişmelere açık ve çağa ayak uydurabilecek uygar insanlar olarak, yetiştirilmeleri görevi öğretmenlerimize ait bir milli sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Yine insanımızı akıl ve bilimin yolunda, kendi öz kültürümüz içinde dünyaya açık, kendisini ülkesine yabancılaştırmadan yetiştirmeleri öğretmenlerimizin tarihi görevi olduğu açıktır. Eğitim tarihimizin bu önemli gününde öğretmenlerimize kimselerin vermediği değer ve önemi veren başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, terör belasında şehit verdiğimiz ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milli çağdaş ve bilimsel eğitimin gerçekleştirilmesi yolunda, emin adımlarla yürüyen değerli öğretmen arkadaşlarımıza, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin şahsında sağlık, huzur ve güzellikler diliyorum. Emekli öğretmenlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun." - ERZURUM