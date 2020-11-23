Erzurum Valisi Memiş Öğretmenler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 gününün, 1981 yılından bu yana "Öğretmenler Günü" olarak kutlanılmaya başlandığını belirtti.

Mesajında, eğitimin milli ve çağdaş esaslara oturtulmasında, amaç ve ilkeleri gerçekleştirmesinde öğretmenlerin önem ve değerinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Memiş, "Çocuk ve gençlerimizin, milli kimliğini muhafaza eden, değerlerine bağlı, gelişmelere açık ve çağa ayak uydurabilecek uygar insanlar olarak yetiştirilmelerinin öğretmenlerimize ait bir milli sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Yine insanımızı, akıl ve bilimin yolunda, kendi öz kültürümüz içinde dünyaya açık, kendisini ülkesine yabancılaştırmadan yetiştirmeleri de öğretmenlerimizin milli ve tarihi görevi olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Memiş, mesajında, eğitimin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirterek, en kısa zamanda Kovid-19 salgınının insanların hayatından çıkarılarak okulların eski günlerine kavuşmasını temenni etti.

Mesajında eğitimin önemine vurgu yapan Memiş, şunları kaydetti:

"Eğitim tarihimizin bu önemli gününde öğretmenlerimize kimselerin vermediği değer ve önemi veren başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, terör belasında şehit verdiğimiz ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milli çağdaş ve bilimsel eğitimin gerçekleştirilmesi yolunda, emin adımlarla yürüyen değerli öğretmen arkadaşlarımıza, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin şahsında sağlık, huzur ve güzellikler diliyorum. Emekli öğretmenlerimizi ise sevgi ve saygıyla selamlıyorum."