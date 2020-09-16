Vali Memiş'ten Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Vali Memiş'ten Ahilik Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş'ten Ahilik Haftası mesajı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahilik teşkilatının temelleri, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından Kırşehir'de atılmıştır. Ahilik teşkilatının temel amacı toplumda huzur ve barışı temin etmektir. Bu amaç doğrultusunda dürüstlük, güvenilirlik, kul hakkı, helal lokma, çalışma, yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki erdemleri aşılamayı hedef olarak belirtmiştir. Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Ahiler, kendi ticari çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip, yararlı olmakta arayan kişilerdir. "Müşteri her zaman haklıdır". Sözü de bu anlayışın eseri olarak kültürümüze yerleşmiştir. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk Milleti'nin karakterini ortaya koymaktadır. Ahilik; bilginin hikmetle ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamt, şükür, kanaat ve hepsinin üzerinde kardeşlik duygularını pekiştirmek vardır. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan, millet sevgisi bulunan, Türk Milleti'ne has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyor, emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının, 2020 yılı Ahilik Haftasının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza şükran ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Memiş'ten Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

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