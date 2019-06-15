Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'ten Babalar Günü mesajı
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Vali Memiş'ten Babalar Günü mesajı

2 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Toplumun temel taşını oluşturan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal bir yapıdır" dedi.

Vali Memiş'ten Babalar Günü mesajı, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, "Toplumun temel taşını oluşturan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal bir yapıdır" dedi.

Babaların önemini ve baba sevgisini ön plana çıkarmak için, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle her yıl Haziran ayının üçüncü haftası Pazar günü, 1985 yılından beri "Babalar Günü" olarak kutlanıldığını belirten Vali Memiş, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti; "Bu yıl ki Babalar Günü, 16 Haziran Pazar günü, ailenin temel taşını oluşturan çok kıymetli babaların, bu anlamlı günlerini, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Dadaşlar diyarı kadim Şehrimizde de anlamına uygun olarak kutlanacaktır.

Toplumun temel taşını oluşturan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş bir sosyal yapıdır. Türk toplumunda, aile kavramının daha seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır.

Bu günün küçükleri ve gençlerinin gelecekte kendilerinin de bir anne ve bir baba olacaklarını unutmadan, onların gönüllerini daima hoş tutmayı ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermeleri evlatlar için bir ödev ve takdire şayan bir davranıştır. Anne ve babaların da sevgi ve saygı duygularıyla ailenin korunması ve yaşatılması için, bu konuda çocuklarına iyi birer model ebeveyn olmaları, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, fedakar babaların "Babalar Günü"nü içtenlikle kutluyor, güçlenen aile ocağı içinde, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
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