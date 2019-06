Vali Memiş'ten bayram mesaisi

Bayram Namazını Ulu Camii'nde kılan Erzurum Valisi Okay Memiş , namaz sonrası cemaatle tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı. Cami çıkışında vatandaşlarla, görev yapan emniyet mensupları ve kamu görevlileriyle bayramlaşan Vali Memiş, daha sonra protokol ile birlikte Müceldili Konağına geçti.Büyükşehir Belediyesi tarafından Müceldili Konağından ikram edilen kahvaltıya Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve kurum müdürleri katıldı.Program öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, her daim vatandaşla bir araya gelmekten onların sorunlarıyla hemhal olmaktan büyük keyif aldığını ifade etti.Erzurum'un Dadaş kültürü ve terbiyesi ile büyüdüğünü dile getiren Vali Memiş, "Çetin bir kış mevsimini geride bıraktık. Bu süre içerisinde AFAD , büyükşehir, ilçe belediyeler, kaymakamlıklar, karayolları meslek hayatımda görmediğim kadar etkin bir kış mücadelesi verdiniz tebrik ediyorum. Kahraman emniyet teşkilatımız ve kahraman jandarmamız asayiş olaylarında büyük bir özveri ile çalışıyorlar, onları da ayrıca tebrik ediyorum. Fakat bunun yanında Erzurumlu kardeşlerim çocuklarını küçük yaştan itibaren Dadaş kültürü ve Dadaş terbiyesi ile büyütüyorlar. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Böyle kadim bir şehirde keyifle görev yapıyorum. Gazi şehir olarak tanımladığım Erzurum'da herkese kapımız açarak hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve Erzurumlu hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.Müceldili Konağındaki konuşmaların ardından Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri, Emniyet Müdürlüğünü, Jandarma Bölge Komutanlığını, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karskapı Polis Noktası ve Dumlu Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, asker, polis ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı. - ERZURUM