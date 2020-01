Vali Memiş'ten Erzurum Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin en köklü eğitim yuvası olan Erzurum Lisesi'ni ziyaret eden Vali Okay Memiş, "Sadece öğretmenler işe gidiyorum demez, okula gidiyorum der, öğretmenlik iş değildir" dedi.



Erzurum'da göreve başladığı günden itibaren başta kodlama ve robotik kodlama olmak üzere eğitimin önemini her fırsatta gündeme getiren ve her ilçede sınıflar oluşturan Vali Okay Memiş, Erzurum Lisesi'ni ziyaret ederek yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi.



Sabah saatlerinde kentin en köklü eğitim yuvası olan Erzurum Lisesi'ne giden Vali Okay Memiş'i İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Okul Müdürü Taner Aykut, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Daha sonra okulun sınıflarını gezen Vali Memiş, öğrencilerle eğitim konusunda sohbet etti. Öğretmen ve öğrencilerden okul ve eğitim hakkında talepleri dinleyen Vali Memiş, ardından öğretmenlerle bir toplantı yaptı.



Aydınlık ve müreffeh yarınlar için öğretmenlerin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Vali Okay Memiş, "Sadece öğretmenler işe gidiyorum demez, okula gidiyorum der, öğretmenlik iş değildir" diye konuştu.



Nitelikli ve donanımlı öğrenciler için öğretmenlerin sürekli yeni projeler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Vali Memiş, "Gençlerimizi milli ve manevi değerlerin yanında eş zamanlı olarak ilimle, irfanla, fenle ve teknolojiye hakim yetiştireceğiz. Bu konuda öğretmenlerimizin büyük bir çaba içerisinde olduğunu görmekteyim. Hep birlikte vereceğimiz bu gayret, eğitimin kalitesini arttıracaktır. Bu anlamda Erzurum Lisesi başarı çıtasıyla Türkiye'de önemli yere sahip olan köklü bir eğitim yuvasıdır" dedi.



Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Okay Memiş, ardından Erzurum Lisesi'nin müzesini gezerek, kurulduğu günden bugüne kadar okulda kullanılan araç ve gereçleri büyük bir hayranlıkla inceleme imkanı buldu. - ERZURUM