Vali Memiş'ten milli atletlere cağ kebabı ziyafeti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Vali Memiş, Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Palandöken Dağı'nda kampa giren milli atletleri ziyaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin ardından normalleşmeyle birlikte milli atletler güç ve kondisyon depolamak için Erzurum'u tercih etti.

GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil ile birlikte Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kampa giren milli atletlere destek ve moral ziyaretinde bulunan Memiş, antrenörler ve sporculara cağ kebabı ikram etti.

Memiş, ziyarette antrenörler ile sporculara yarışmalar öncesinde başarı dileğinde bulundu.

Atletizm Milli Takımının kamp için Erzurum'u tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Memiş, "Erzurum muhteşem havası ile yüksek irtifanın dünyadaki sayılı kamp merkezlerinden biri. Erzurum, olimpik spor tesisleri ve sahaları ile her zaman kampların gözde merkezidir. Çünkü burası bana göre yüksek irtifada dünyada bir numara. Kente kamp için gelen bütün takımlar ve sporcular bizim baş tacımız. İlimize kamp için gelen herkesi sevgiyle kucaklarız." ifadelerini kullandı.

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