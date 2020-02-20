Vali Memiş'ten terörle mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tekman ve Hınıs ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Memiş, terör örgütleri ile mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini söyleyerek, "Ya teslim olacaklar, ya da bertaraf. Başka yolu yok" dedi.



Beraberinde; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrucan, kurum amirleri ve Büyükşehir Belediyesinden yetkililer ile Tekman'a giden Vali Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda muhtarlarla buluştu. Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Memiş, devlet olarak vatandaşlara eşit mesafede olduklarını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak topladığımız vergilerin daha fazlasını sizlere hizmet olarak ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yine devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Terör örgütleri ile mücadelelerinin de sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen Vali Memiş, "Biz bütün Kürt vatandaşlarımızın emrindeyiz. Başımızın tacıdırlar. Bununla birlikte eline silah alan eşkıyaya tanıdığımız iki yol vardır. ya teslim olacaklar, ya da bertaraf. Başka yolu yok. Dileğimiz teslim olmalarıdır. Teslim olmazlarsa bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.



Vali Memiş, Tekman'daki toplantısının ardından Hınıs'a geçti. Büyükşehir Belediyesi ESMEK Salonunda yapılan toplantı sonrası Vali Memiş, beraberindeki heyetle birlikte ilçeden ayrıldı. - ERZURUM