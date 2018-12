Vali Memiş'ten Yeni Mezun Polislere: Vatandaşa İyi Davranın

ERZURUM Polis Mektebi, 2018 Eğitim Öğretim Yılı 22'nci Dönemi'nde 280 mezun verdi.

ERZURUM Polis Mektebi, 2018 Eğitim Öğretim Yılı 22'nci Dönemi'nde 280 mezun verdi. Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Lütfen vatandaşa iyi davranın sizden rica ediyorum. Kaba saba davranmayın. Çok incitici oluyor, insanların hafızasında iyi hatıralarla yer bulun. Bir tanenizin yapacağı kaba saba hareket o insanların hafızasında yer alacaktır" dedi.



Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Mektebi Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, işadamı Adnan Polat ve konuklar ile polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi.



TÜRKİYE GENELİNDE 6500 MEZUN DİPLOMA ALDI



Türkiye'nin 20 farklı ilinde aynı törenin düzenlendiğini belirten Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şöyle konuştu:



"Burada gördüğünüz 248 aslan parçası arkadaşımız gibi toplam 6500 genç polis adayı daha emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülke olarak bir çok terör örgütünün farklı cephelerden aynı anda pek çok saldırılarına maruz kalırken bir yandan da devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemek için çok önemli görevler ifa ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Türk Polis Teşkilatı sadece ve kayıtsız şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ederek, milli iradenin yanında yer almış milletin desteğiyle, milletle kol kola demokrasi tarihine altın harflerle kaydedilen bir kahramanlık destanının baş aktörlerinden birisi olmuştur. Polisimizin bu amansız mücadelede bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilk edinmiş yönetim anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yolumuz engelebi, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsal bir yoldur. Bizler tarihten günümüze kadar bu kutsal yolu mübarek kanlarıyla aydınlatan alın terleriyle sulayan aziz şehitlerimizin gazilerimizin bizlere teslim ettikleri hizmet bayrağını aynı vazife aşkı ve inancıyla elden ele yükselterek daha ileri taşıma azim ve kararlığı içinde olacağımıza yemin ettik."



POLİSLİK KARAKOLDA ÖĞRENİLİR



Vali Okay Memiş de polislik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu söyledi. Polislik mesleğinin önce karakolda öğrenildiğini vurgulayan Memiş, şunları söyledi:



"Sizler bu toplumun maalesef daha çok en sorunlu kesimi olan hırsız, yankesici, dolandırıcı, katil, üç kağıtçı veya terörist ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu nedenle hepiniz işinizi çok iyi öğrenmeniz, bilmeniz lazım. Olaya nasıl müdahale edeceğiniz çok önemli. Kendi düşünceniz ne olursa olsun 81 vilayette 82 milyona hizmet ettiğinizi unutmayacaksınız. Kendi kanaatlerinizi, işinize mesleğinize yansıtmayacaksınız güçlünün zorbanın değil, vatandaşın yüce Türk milletinin polisi olacaksınız. Mazlumun size ihtiyacı olan, 'bu devlet nerede' diyen, 'nerede bana yardımcı olacak' diyen insanlara daha çok hizmet edeceksiniz. Yasalar bize görev yetkiler vermiş, bize de temsil görevi vermiş, ben vali olarak devleti temsil ediyorum. Benim kimliğinden ziyade sizin taşıdığınız üniformanın vatandaş nazarında değeri daha fazla. Aynı şekilde jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin."



RİCE EDİYORUM VATANDAŞA İYİ DAVRANIN



Zaman zaman polisin ve jandarmanın kendileri asayiş sorunu haline gelebildiğini hatırlatan Vali Okay Memiş, kendilerinden vatandaşa da iyi davranmasını rica ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunu söylemek durumundayım. Buna dikkat edeceksiniz. Atandığınız yerde almaya değil vermeye gittiğinizi unutmayacaksınız. Anayasa öncelikli değerimizdir. Anayasal değerlerden sapmayacaksınız. Sıralı amirleriniz var. Anayasa'nın size tanıdığı görev ve hak yetkilerden başka rotanız olmayacak. Adamın amiri var, yine cemaat mensubu, bilmem ne tarikatı, ne cemaati. Yaşadık bu süreci, 15 Temmuz'da gördük. Bu işten ders aldığımıza inanıyoruz. Amirlerinizden başka amiriniz yok, cenabı haktan başka gücümüz yok. Bu Anayasal sistem içerisinde hareket ettiğinizi unutmayacaksınız. Hepiniz üniversite mezunu arkadaşlarsınız. Kendinizi iyi yetiştireceksiniz, kimseye minnet etmeyin, boyun eğmeyin. Devlet size imkanları ölçüsünde maaş veriyor, imkanlar veriyor. Az olabilir, bana sorsan benim maaşım da az. İmkanlar ölçüsünde bu ülkeye, bu millete hizmet edeceğiz. Tek bir çizgimiz var en önemli çizgimiz vatanın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Bizim kırmızı çizgimiz. Bu konuda töleransımız sıfır. Haricinde herkesi kucaklamak bizim işimiz. Bakın insan olarak hepimiz hatıralarla yaşıyoruz. Vatandaşla sizlerin güzel hatıranız olsun, sizden istirham ediyorum. Vatandaşa iyi davranın. Az önce belirttiğim gibi suçluya töleransımız sıfır. Ama lütfen vatandaşa iyi davranın sizden rica ediyorum. Kaba saba davranmayın. Çok incitici oluyor, insanların hafizasında iyi hatıralarla yer bulun. Bir tanenizin yapacağı kaba saba hareket, o insanların hafızasında yer alacaktır. Okay Memiş olarak 49 yaşına girdim, olumlu olumsuz hatıralarım var. Ama sizin tavrınız göstereceğiniz davranış toplumda bu asil millette çok daha fazla etki ve tesir ediyor. Lütfen iyi hatıralarla ayrılın. Suçu günahı olmayan vatandaşa iyi davranın. Ama suçu günahı olan da sizi iyi hatırlasın, hukuk düzeni içinde sizi onlar da iyi hatırlasın. Sıradan vatandaşlara iyi nezaketli davranın. Bir kişiye karşı olumlu tavranız büyük bir hizmettir, olumsuz tavrınız da büyük risk teşkil eder bizim açımızdan."



Konuşmaların ardından mezun öğrenciler yemin edip, kep attı. Trübünde oturan aileler de koşarak çocuklarına sarıldı. - Erzurum

