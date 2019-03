Vali Memiş Tıp Bayramında Sağlıkçı ve Hasta Çocukların Gönlüne Dokundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği hastanede hem sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı hem de lösemili ve bazı hasta çocukların yanına giderek Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile çeşitli hediyeler verdi.

Vali Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.



Hastanenin acil servisi ile çocuk servisini gezen Memiş, doktor ve sağlık çalışanlarına gül dağıtıp hasta çocuklara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile çeşitli hediyeler verdi.



Vali Memiş'in forma hediye ettiği lösemili çocuklardan biri de ziyarette uzun süre Memiş'in elini tutarak sevgi gösterisinde bulundu.



Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Memiş, Yakutiye Araştırma Hastanesine sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak maksadıyla geldiğini söyledi.



Yakutiye Araştırma Hastanesinin verdiği sağlık hizmetleri sebebiyle doktor ve sağlık çalışanları ile gurur duyduklarını ifade eden Memiş, "Her seferinde hastalarla görüştüğümüzde devletin yöneticileri olarak bizleri mutlu ve memnun eden tablolarla karşılaşıyoruz. Başta Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin olmak üzere bütün hocalarımızı ve sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.



Memiş devletin vatandaşlarına vereceği en önemli hizmet alanlarından birisinin sağlık olduğunu belirterek, devletin en önemli görevinin ise bu hizmeti bütün vatandaşları kapsayacak şekilde sunması gerektiğine işaret etti.



Bu anlamda bütün Türkiye'de sağlık reformunu başarıyla uygulamaya koyan AK Parti Erzurum Milletvekili olan ve uzun yıllar Sağlık Bakanlığı yapmış Recep Akdağ'a teşekkür eden Memiş, "Akdağ, bütün Türkiye'de sağlık reformunu başarıyla uygulamaya koydu. Biz il olarak da bundan fazlasıyla faydalandık. Tabi ki bu reformun asıl öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.



Kentte yakında 1200 yataklı Şehir Hastanesini hizmete açacaklarını dile getiren Memiş, Üniversite Hastanesinin sadece Erzurum'da yaşayan yaklaşık 800 bin nüfusa değil, bölgedeki 12 ilden yıllık yaklaşık 5 milyon civarındaki nüfusa hizmet ettiğini aktardı.



"Sağlıkta şiddet kabul edilemez"



Memiş, hastaneye gelenlerin sağlık hizmetlerinden fazlasıyla memnun kaldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Sağlık zor bir alan, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarının ömrü neredeyse hastanede geçiyor. Erzurum Valisi olarak 'bütün vatandaşların emrindeyiz' diyoruz. Vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışının da gereği budur. Bizler, kamu görevli yöneticileri vatandaşa ağalık, paşalık yapmaya değil, hizmete geldik. Ancak vatandaşlarımızın da kurallara, mevzuata ve özelikle sağlık hizmetlerinin gereklerine uyması en büyük temennimiz. Hastaların işlerinin aciliyeti ve bir an önce şifa bulma niyetiyle yaptıkları birtakım olumsuz davranışlar var, bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddet kabul edilemez. Vatandaşlar sakinliğini korumalı, özelikle Erzurumlu vatandaşlarımıza dadaş kültürüne yakışır vaziyette davranmalarını tavsiye ediyoruz."

