Vali Memiş Turizmcilerle Bir Araya Geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TÜRSAB) bağlı temsilciler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve turizm acentelerine bağlı temsilciler katıldı.



Yerli ve yabancı turist açısından bir numaralı merkezin Palandöken Kayak Merkezi olduğunu ifade eden Memiş," Palandökende şehir olarak çok iyi durumdayız. Hem gelir düzeyi iyi olan insanların kayak yapacağı bir yer hem de düşük gelirli vatandaşlarında kış turizminden faydalanacağı bir yer durumunda. Hedefimiz Palandökeni biraz daha dizayn edip orada bütün vatandaşlarımıza açık bir bisiklet parkuru yapmak. Dünyanın hiçbir yerinde Palandöken gibi havaalanına indikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz başka bir yer bulunmamaktadır. Palandöken Kayak Merkezimiz sadece ülkemizde değil dünyadaki kayak merkezleri arasında müthiş bir avantaja sahip. Bizler şehir olarak buna hazırlıklıyız. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bilinen bir marka 5 yıldızlı otelin ihalesini de yaptık. Gerçekten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bütün talepleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışmaktayız. Palandöken'i Palandöken yapan en önemli özelliklerden biride her kesime hitap edebilen kış turizminin avantajlarını sunuyor olmasıdır. Yani Palandöken asgari ücretli bir kayak severin ailesi ile birlikte gelip günü birlik kayak yapabileceği bir kayak merkezi" dedi.



Turizmin gelişmesi için alt yapının ve ulaşımın önemine değinen Memiş, " Turizm açısında en önemli şeylerin başında alt yapı ve ulaşım geliyor. Eğer alt yapıları yapmadan, konforlu ulaşımı sağlamadan turizm destinasyonu arıyorsanız bir şey elde edemezsiniz. Sizler turizme konfor sağlamazsanız gelen bir daha gelmez hem de kötü reklam yaparlar. Turist Tortum Şelalesine gittiği zaman güzel imkanlar bulmazsa bir daha gelmez. Antalya seviyesinde konfor sunmamız gerek. Kuzey ilçeleri bizim turizmimizin gelişmesi açısından çok önemli " şeklinde konuştu.



Vali Memiş B.B. Erzurumspor'un kentin tanıtımında çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak" Bizim için çok önemli tanıtım değeri olan B.B. Erzurumspor'u şehir olarak elimizden geleni yapıp takımımızı ligde tutmamız lazım. Siz Süper Lig'de bir takımınızın olmasından daha fazla bir tanıtım yapamazsınız. Hem vatandaşlarımızın sosyal hayatına çok önemli bir yeri var hem de şehre değer katıyor. Ben Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum kaç yıl üst üste şampiyon olarak bu lige getirdiler. Yönetici arkadaşlarla, hocamızla birlikte elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

