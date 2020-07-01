Vali Memiş, Ünlü Kasap Nusret Gökçe'den Erzurum'a restoran açmasını istedi - Son Dakika

Vali Memiş, Ünlü Kasap Nusret Gökçe'den Erzurum'a restoran açmasını istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nusr-Et restoran zincirlerinin sahibi ünlü kasap Nusret Gökçe ile telefonda görüştü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nusr-Et restoran zincirlerinin sahibi ünlü kasap Nusret Gökçe ile telefonda görüştü. Palandöken Kayak Merkezi'ne yılda 1 milyonun üzerinde turistin geldiğini aktaran Vali Memiş, Nusr-Et restoranının 1 şubesini Erzurum'a açmasını istedi.

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Vali Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile telefonda görüştü. Tuz dökme hareketi ile dünyaca üne kavuşan ve "Salt Bae" ismiyle anılan Gökçe'yi Erzurum'a davet eden Memiş, "Hemşerileriniz sizi ve Acun beyi çok seviyor. Sizleri burada görmek onları çok mutlu edecektir. "dedi.


Dünyanın birçok ülkesinde et restoranları açan Nusret Gökçe'den Erzurum'a bir şube açmasını isteyen Memiş, turizm kenti Erzurum'da marka bir et lokantasının şehre değer katacağını belirtti.


Erzurum'da her alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Memiş, yaz ve kış turizminde kentte büyük bir patlama yaşanacağına dikkat çekti.


Memiş, "Erzurum, özellikle kış turizminde Türkiye'nin gözbebeği olan bir merkezdir. Bunun yanında Mavi Beyazlı takımın bugünde Adana Demirspor ile maçı var. Erzurumspor'umuz inşallah Süper Lig'e yükselecek. Takım iyi gidiyor, sizlerin de bunda büyük katkısı var. Erzurumlular sizleri çok seviyor. Sizleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Çok güzel işler yaptık. Eğer düşünürseniz açacağınız restoran için sizlere her türlü kolaylığı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.


Erzurum'a uzun zamandır gelmeyi düşündüğünü ifade eden Gökçe, şehirde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.


Acun Ilıcalı ile birlikte yakın zamanda kente geleceklerini belirten Gökçe, "Ben de sizleri sürekli takip ediyorum. Şehre yaptığınız katkıyı bir Erzurumlu olarak görüyor ve takdir ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Acun Beyle birlikte gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. - ERZURUM

Nusret Gökçe, Erzurum, Gökçe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Memiş, Ünlü Kasap Nusret Gökçe'den Erzurum'a restoran açmasını istedi - Son Dakika

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