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Vali Memiş ve Başkan Sekmen'den Rektör Levent'e ziyaret

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ziyarette bulundu.

Vali Memiş ve Başkan Sekmen'den Rektör Levent'e ziyaret, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ziyarette bulundu.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 116. Yönetim Kurulu Toplantısı için Erzincan'a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette, Erzincan ve komşu il Erzurum'da bulunan üniversitelerin dayanışması yönünde fikir alış verişinde bulunuldu.


Rektör Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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