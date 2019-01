Vali Memiş ve Uzunkaya'dan Görev Başındaki Personele Yılbaşı Ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum'da güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum'da güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı. Uzunkaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bine yakın güvenlik görevlisinin vatandaşın huzuru için çalıştığını söyledi.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile birlikte Gürcükapı Polis Merkezi'ni ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Burada görevli polislerle bir süre sohbet eden Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Dumlu Jandarma Uygulama noktasına geçti. Tortum Yolu Polis uygulama noktasında görevli polislerin kar yağışı altında yeni yılını kutlayan Vali Memiş ve Uzunkaya, her ilde bu akşam bu tür ziyaretlerin olduğunu söyledi.



24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ



Vali Okay Memiş, il protokolüyle birlikte yılın son günüde 24 saat esasına göre görev yapan kamu görevlilerini görev yerlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Uzunkaya ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Memiş, "Arkadaşlarımıza her daim onların yanında olduğumuzu ifade etmek maksadıyla bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Erzurum olarak kendi ölçeğimizde Türkiye'nin asayiş olayları açısından özellikle en güvenli ve huzurlu ili olduğumuzu ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Bunda görevinin başında olan polis ve jandarma teşkilatımız ile birlikte kurallara ve hukuka riayet eden, devletin kurallarına uyan Erzurum halkının, milli ve manevi değerlere her zaman sahip olan Erzurum halkının da payı var. Onlarla beraber biz bu huzuru, asayişi ve güvenliği temin ediyoruz. 2019'un hem Erzurum hem bütün ülke hem Türk ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



VATANDAŞIN HUZURU İÇİN GÖREVDEYİZ



Uzunkaya, bu gece güvenlik hizmeti ifa eden meslek mensuplarının yanlarında olduklarını göstermek için bu tür ziyaretler yaptıklarını söyledi. Uzunkaya, "Şu saat itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 cin civarındaki güvenlik görevlisi aynı amaç ve gayeyle vatandaşın huzur ve sükünu için görev ifa ediyor. Bizler kar altında arkadaşlarımızın yanında iken başka yerlerde fırtına ve tipilerin altında çok daha zor şartlar altında görev yapan güvenlik görevlilerimiz görev başında bulunuyor. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte sıcak ev ortamında veya eğlence yerlerinde yeni yıla geçiş hazırlığı yaparken görüldüğü gibi devletin 24 saat esasına göre hizmet veren güvenlik, sağlık, belediye, karayolları ve benzeri kuruluş ekipleri vatandaşımızın huzuru için görev yapıyorlar. Yapılması gereken ve sistem bu. Bizler 2019'un huzurlu, sükun içerisinde, sağlıkla vatandaşımızın, bölgemizin, içerisinde bulunduğumuzun coğrafyanın ve tüm İslam aleminin daha huzurlu, gözyaşının olmayacağı, savaşların ve çatışmaların olmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.



Vali Okay Memiş'in de yeni yıl kutlamasından sonra Genel Müdür Uzunkaya, polis memurlarına baklava ikram etti. Elinde tepsi ile polis memurlarına baklava yediren Uzunkaya, basın mensuplarını da ihmal etmedi.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle bir süre sohbet eden Uzunkaya, daha sonra GAMER ve AFAD'a giderek 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

